Пойет - про Мудрика в Челси: В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать

Экс-хавбек " Челси " Густаво Пойет, который сейчас работает со сборной Греции, изменил свое мнение относительно зимнего подписания лондонцами вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать. Когда "Челси" подписал Михаила Мудрика, я решил, что это выдающееся достижение. Я подумал: "Вау, какой невероятный игрок!" Потом я вспомнил, что случилось со мной и со многими другими иностранными футболистами, когда они впервые перебрались в Англию – все люди разные, и всем нам нужно разное количество времени, чтобы адаптироваться к другому футболу".

Мы думаем, что достаточно хороши, и говорим: "Завтра я буду играть и буду лучшим на поле", но футбол другой, и жизнь другая — мы все адаптируемся в свое время. Я думаю, что новые игроки и легионеры — включая меня, когда я играл, — должны быть осторожны, потому что я знаю, что может случиться с каждым из них", - отметил Пойет.