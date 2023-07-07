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Пойет - про Мудрика в Челси: В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать

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Густаво думал: "Вау, какой невероятный игрок!"

Пойет - про Мудрика в Челси: В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Челси" Густаво Пойет, который сейчас работает со сборной Греции, изменил свое мнение относительно зимнего подписания лондонцами вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать. Когда "Челси" подписал Михаила Мудрика, я решил, что это выдающееся достижение. Я подумал: "Вау, какой невероятный игрок!" Потом я вспомнил, что случилось со мной и со многими другими иностранными футболистами, когда они впервые перебрались в Англию – все люди разные, и всем нам нужно разное количество времени, чтобы адаптироваться к другому футболу".

Мы думаем, что достаточно хороши, и говорим: "Завтра я буду играть и буду лучшим на поле", но футбол другой, и жизнь другая — мы все адаптируемся в свое время. Я думаю, что новые игроки и легионеры — включая меня, когда я играл, — должны быть осторожны, потому что я знаю, что может случиться с каждым из них", - отметил Пойет.

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В статье: Челси (Лондон) Густаво Пойет Михаил Мудрик
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Источник:
Metro

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