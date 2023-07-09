Почеттино: Встречусь с Мудриком до начала предсезонки. Нужно разработать лучшую стратегию для выхода на ожидаемый уровень
Аргентинец заинтересован в развитии футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о Михаиле Мудрике. Менеджер встретиться с нападающим ещё до начала предсезонки.
"Я встречусь с Мудриком еще до того, как он прибудет в команду на предсезонке.
Я очень хочу увидеться и познакомиться с ним. А потом разработать лучшую стратегию, чтобы помочь ему выйти на ожидаемый уровень в Челси", – сказал Маурисио Почеттино.
В прошлом сезоне Мудрик провел за "Челси" 17 поединков и отдал 2 результативных передачи.
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