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Почеттино: Встречусь с Мудриком до начала предсезонки. Нужно разработать лучшую стратегию

Наши за границей
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Аргентинец заинтересован в развитии футболиста

Почеттино: Встречусь с Мудриком до начала предсезонки. Нужно разработать лучшую стратегию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о Михаиле Мудрике. Менеджер встретиться с нападающим ещё до начала предсезонки.

"Я встречусь с Мудриком еще до того, как он прибудет в команду на предсезонке.

Я очень хочу увидеться и познакомиться с ним. А потом разработать лучшую стратегию, чтобы помочь ему выйти на ожидаемый уровень в Челси", – сказал Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне Мудрик провел за "Челси" 17 поединков и отдал 2 результативных передачи.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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