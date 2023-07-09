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Таловеров – о слухах на счет трансфера в Вердер: Сейчас не хочу ни о чем думать

Наши за границей
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На данный момент у него мини-отпуск

Таловеров – о слухах на счет трансфера в Вердер: Сейчас не хочу ни о чем думать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник пражской "Славии" и молодежной сборной Украины Максим Таловеров в интервью FanDay прокомментировал слухи о трансфере в другой клуб.

– Ходят слухи об интересе к тебе со стороны “Вердера” и еще ряда европейских клубов. На сколько это близко к правде?

‒ Сейчас, после последней игры, у меня мини-отпуск. Я пытаюсь залечить некоторые проблемы, которые не мог исправить в течение сезона. Это стоматолог, к примеру. Затем отдохну несколько дней и вернусь в футбол.

Сейчас не хочу ни о чем думать, только восстановиться, полечить зубы и со спокойной душой возвращаться в футбол. В трансферное окно часто игроков связывают с разными клубами, и это нормально. Как будет дальше – увидим.

‒ Еще скромно говорят об интересе "Шахтера" к твоей персоне. Готов ли ты в случае чего вернуться в Украину?

– Я не слышал об этом. Только несколько украинских фанатов меня звали. Мне, конечно, приятно, но пока здесь говорить не о чем. Если интерес от кого-то из украинских клубов действительно появится, то можете меня спросить об этом.

Пока я хочу провести время с девушкой, семьей и друзьями. А дальше уж точно будем знать, что делаем дальше. В свою очередь, я бы поздравил Патрика ван Леувена с назначением, он меня принимал в академию и много вкладывал в развитие юных футболистов, поэтому сейчас заслуженно стал тренером первой команды”, - сказал Таловеров.

Отметим, что центрбэк провел четыре матча в составе сборной Украины U-21 на молодежном Евро-2023. Добавим, что с февраля по июнь 2023 он выступал в составе австрийского ЛАСК на правах аренды из чешской "Славии", сыграв 13 поединков.

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В статье: Вердер (Бремен) Славия (Прага) Максим Таловеров
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Источник:
FanDay

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