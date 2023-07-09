Мудрика и Судакова сняла скрытая камера во время игры в пляжный футбол в Испании – ВИДЕО
Есть возможность на небольшой отдых
фото - Оксана Васильєва
Футболисты молодежной сборной Украины Михаил Мудрик и Георгий Судаков получили несколько дней отдыха перед подготовкой нового сезона.
Свободное время игроки решили провести на пляже Барселоны. Скрытая камера сняла, как полузащитники в тандеме играли пляжный футбол.
???? EXCL VIDEO: Mykhailo Mudryk playing foot volleyball at the beach in Barcelona today. pic.twitter.com/lZmY1xddwQ— Andreas Korssund (@KorssundAndreas) July 8, 2023
Вскоре они должны вернуться в расположение своих клубов. Главный тренер “Шахтера” Патрик ван Леувен заявил, что игроки молодежной сборной Украины прибудут на сборы команды в Нидерланды на этой неделе – Судаков в том числе.
"Челси" Михаила Мудрика только начал сборы в Англии. На 17 июля у “аристократов” запланирован вылет в США на международное турне.
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