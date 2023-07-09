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Мудрика и Судакова сняла скрытая камера во время игры в пляжный футбол в Испании – ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

Есть возможность на небольшой отдых

Мудрика и Судакова сняла скрытая камера во время игры в пляжный футбол в Испании – ВИДЕО

фото - Оксана Васильєва

Новина українською

Футболисты молодежной сборной Украины Михаил Мудрик и Георгий Судаков получили несколько дней отдыха перед подготовкой нового сезона.

Свободное время игроки решили провести на пляже Барселоны. Скрытая камера сняла, как полузащитники в тандеме играли пляжный футбол.

Вскоре они должны вернуться в расположение своих клубов. Главный тренер “Шахтера” Патрик ван Леувен заявил, что игроки молодежной сборной Украины прибудут на сборы команды в Нидерланды на этой неделе – Судаков в том числе.

"Челси" Михаила Мудрика только начал сборы в Англии. На 17 июля у “аристократов” запланирован вылет в США на международное турне.

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В статье: Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Комментарии (3)
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Romanik2806 (Киев)
09.07.2023 в 15:52
Тут питання в іншому. Міністество спорту дало дозвіл на те щоб вони могли покинути кордони час на період Чемпіоната Європи. Для них чемпіонат завершився ще в середу. Питання чому вони не в Україні? Можливо я також хочу на пляжі позасмагать? А то як в ТЦК тянуть на вулиці то давай йди з нами, а як на пляж то футболістам можна, а народу ні.
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+1
0
efim423 (odessa)
09.07.2023 в 16:49
нужно выходить на улицу , с такими властями мы будем тут сидеть пока не сдохнем
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0
0
vgolovan (полтава)
09.07.2023 в 15:32
в пляжний волейбол грають руками
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