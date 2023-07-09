Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины - Источник
Тренер без команды с января 2022 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины. Его рассматривают как одного из кандидатов на должность главного тренера. Сейчас переговоры продолжаются. Об этом сообщил журналист Лоренцо Лепоре.
Обладатель золотого мяча находится без клуба с января 2022 года. Последним местом работы Шевченко была итальянская "Дженоа", которую коуч тренировал на протяжении 11-и матчей.
Также Андрей Николаевич возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "желто-синие" смогли дойти до четвертьфинала Евро-2024, где уступили сборной Англии.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов во время массированного штурма Авдеевки
- Российские войска возвращаются на позиции, которые занимали до подрыва Каховской ГЭС, - Гуменюк
- Полузащитник сборной Украины стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2023
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- Роман Григорчук получил новый статус
Новости по теме
- 20:41 Зарубежные Оригинально посчитали: Роналду – лучший бомбардир в истории по версии IFFHS
- 06:53 Зарубежные Скрипник до сих пор без побед, обращение легенд к боснийцам. Главные новости за 12 сентября
- 09:14 Зарубежные Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией