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Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины - Источник

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Тренер без команды с января 2022 года

Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины. Его рассматривают как одного из кандидатов на должность главного тренера. Сейчас переговоры продолжаются. Об этом сообщил журналист Лоренцо Лепоре.

Обладатель золотого мяча находится без клуба с января 2022 года. Последним местом работы Шевченко была итальянская "Дженоа", которую коуч тренировал на протяжении 11-и матчей.

Также Андрей Николаевич возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "желто-синие" смогли дойти до четвертьфинала Евро-2024, где уступили сборной Англии.

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В статье: Андрей Шевченко Босния и Герцеговина
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