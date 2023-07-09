Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины - Источник

Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины. Его рассматривают как одного из кандидатов на должность главного тренера. Сейчас переговоры продолжаются. Об этом сообщил журналист Лоренцо Лепоре.

Обладатель золотого мяча находится без клуба с января 2022 года. Последним местом работы Шевченко была итальянская "Дженоа", которую коуч тренировал на протяжении 11-и матчей.

Также Андрей Николаевич возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "желто-синие" смогли дойти до четвертьфинала Евро-2024, где уступили сборной Англии.