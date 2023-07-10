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18-летний украинский форвард провел два матча за взрослую команду Сандерленда

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Тимур Тутеров вышел на замену в обоих поединках

18-летний украинский форвард провел два матча за взрослую команду Сандерленда

Фото: пресслужби ФК "Сандерленд"

Новина українською

18-летний украинский форвард Тимур Тутеров принял участие в двух товарищеских матчах за взрослую команду "Сандерледа". Напомним, что нападающий присоединился к молодежной команде "черных котов" в апреле 2023 года.

В первом матче против "Гейтсхеда" украинец вышел на поле на 78 минуте матча, во втором против "Саут Шилдса" на 74. Эти минуты были дебютными для Тимура за взрослую команду "Сандерленда".

Напомним, что английский клуб интересуется еще одним украинским нападающим. Назарий Русин может стать одноклубником Тутерова.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин Тимур Тутеров
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