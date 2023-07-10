18-летний украинский форвард провел два матча за взрослую команду Сандерленда
Тимур Тутеров вышел на замену в обоих поединках
Фото: пресслужби ФК "Сандерленд"
18-летний украинский форвард Тимур Тутеров принял участие в двух товарищеских матчах за взрослую команду "Сандерледа". Напомним, что нападающий
В первом матче против "Гейтсхеда" украинец вышел на поле на 78 минуте матча, во втором против "Саут Шилдса" на 74. Эти минуты были дебютными для Тимура за взрослую команду "Сандерленда".
Напомним, что английский клуб
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу
- ВСУ сбросом боезаряда с дрона ликвидировали элитного российского разведчика
- Два игрока украинской молодежки вошли в символическую сборную Евро-2023 по версии SofaScore
- Официально. Беседин нашел новый клуб после ухода из Динамо
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн