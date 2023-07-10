18-летний украинский форвард провел два матча за взрослую команду Сандерленда

18-летний украинский форвард Тимур Тутеров принял участие в двух товарищеских матчах за взрослую команду "Сандерледа". Напомним, что нападающий присоединился к молодежной команде "черных котов" в апреле 2023 года.

В первом матче против "Гейтсхеда" украинец вышел на поле на 78 минуте матча, во втором против "Саут Шилдса" на 74. Эти минуты были дебютными для Тимура за взрослую команду "Сандерленда".