Миколенко не отправился с Эвертоном на предсезонный сбор

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не полетел с командой на предсезонный сбор в Швейцарию.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч взял 28 футболистов, среди которых нет Миколенко. Причины отсутствия украинца официальный сайт клуба не сообщает.

Отметим, что Миколенко пропустил конец кампании АПЛ 2022/23 из-за повреждений, однако в июне сыграл три поединка за сборную Украины. В минувшем сезоне Виталий был основным игроком в команде. На его счету 34 игры.

К слову, "Эвертон" запланировал пять контрольных матчей во время предсезонного сбора.