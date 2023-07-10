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Миколенко не отправился с Эвертоном на предсезонный сбор

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец оказался вне заявке "ирисок"

Миколенко не отправился с Эвертоном на предсезонный сбор

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не полетел с командой на предсезонный сбор в Швейцарию.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч взял 28 футболистов, среди которых нет Миколенко. Причины отсутствия украинца официальный сайт клуба не сообщает.

Отметим, что Миколенко пропустил конец кампании АПЛ 2022/23 из-за повреждений, однако в июне сыграл три поединка за сборную Украины. В минувшем сезоне Виталий был основным игроком в команде. На его счету 34 игры.

К слову, "Эвертон" запланировал пять контрольных матчей во время предсезонного сбора.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com

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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
10.07.2023 в 17:10
Думаю он травмирован, Эвертон не будет на улицу выкидывать игрока основы
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Cassid (Kiev)
10.07.2023 в 17:28
Та да. Микола молодой - его еще можно продать. Или в аренду куда-то отправить.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.07.2023 в 16:00
Буде жаль, якщо прийдеться повертатися..
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+1
0
kukarekin (Одесса)
10.07.2023 в 16:49
Думаю скорее всего путь в середняки чемпионшипа
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0
-1

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