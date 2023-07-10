Миколенко не отправился с Эвертоном на предсезонный сбор
Украинец оказался вне заявке "ирисок"
Фото: evertonfc.com
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не полетел с командой на предсезонный сбор в Швейцарию.
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч взял 28 футболистов, среди которых нет Миколенко. Причины отсутствия украинца официальный сайт клуба не сообщает.
Отметим, что Миколенко пропустил конец кампании АПЛ 2022/23 из-за повреждений, однако в июне сыграл три поединка за сборную Украины. В минувшем сезоне Виталий был основным игроком в команде. На его счету 34 игры.
К слову, "Эвертон" запланировал пять контрольных матчей во время предсезонного сбора.
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Источник:evertonfc.com
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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
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