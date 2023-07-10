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Миколенко не полетел на сбор Эвертона из-за травмы

Наши за границей
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Украинец пропустит краткосрочный 5-дневный зарубежный сбор команды

Миколенко не полетел на сбор Эвертона из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна причина, из-за которой 24-летний украинский защитника "Эвертона" Виталий Миколенко не полетел на сбор команды в Швейцарию.

Как сообщают британские СМИ, Миколенко, как и Мейсон Холгейт не примут участие в сборе именно из-за проблем со здоровьем – у обоих есть незначительные травмы. Они будут находиться на клубной базе.

Напомним, что данный сбор продлится 5 дней.

Ранее пресс-служба "ирисок" заявляла, что некоторые футболисты будут пропускать этот этап подготовки из-за длительного пребывания в сборных или повреждений.

Отметим, что Миколенко пропустил конец кампании АПЛ 2022/23 из-за повреждений, однако в июне сыграл три поединка за сборную Украины. В минувшем сезоне Виталий был основным игроком в команде. На его счету 34 игры.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
The Bobble

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