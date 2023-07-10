Миколенко не полетел на сбор Эвертона из-за травмы
Украинец пропустит краткосрочный 5-дневный зарубежный сбор команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна причина, из-за которой 24-летний украинский защитника "Эвертона" Виталий Миколенко
Как сообщают британские СМИ, Миколенко, как и Мейсон Холгейт не примут участие в сборе именно из-за проблем со здоровьем – у обоих есть незначительные травмы. Они будут находиться на клубной базе.
Напомним, что данный сбор продлится 5 дней.
Ранее пресс-служба "
Отметим, что Миколенко пропустил конец кампании АПЛ 2022/23 из-за повреждений, однако в июне сыграл три поединка за сборную Украины. В минувшем сезоне Виталий был основным игроком в команде. На его счету 34 игры.
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