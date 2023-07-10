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Жирона вместе с Цыганковым начала подготовку к новому сезону

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Команда вышла из отпуска

Жирона вместе с Цыганковым начала подготовку к новому сезону

twitter.com/GironaFC_

Новина українською

Первая команда "Жироны" вышла из отпуска и завтра (11 июля) начнет подготовку к новому сезону.

Главный тренер команды Мичел Санчес сможет рассчитывать и на украинца Виктора Цыганкова, который также вернулся из отпуска.

Во время подготовки к сезону у команды запланировано два сбора – в Испании и Англии, а также несколько спаррингов.

Напомним, что "Жирона" завершила минувший чемпионат Испании на 10-м месте в таблице.

Цыганков, который перешел в команду зимой, провел за каталонцев 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ФК Жирона

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