Жирона вместе с Цыганковым начала подготовку к новому сезону
Команда вышла из отпуска
twitter.com/GironaFC_
Первая команда "
Главный тренер команды Мичел Санчес сможет рассчитывать и на украинца Виктора Цыганкова, который также вернулся из отпуска.
Во время подготовки к сезону у команды запланировано два сбора – в Испании и Англии, а также несколько спаррингов.
Напомним, что "Жирона" завершила минувший чемпионат Испании на 10-м месте в таблице.
Цыганков, который перешел в команду зимой, провел за каталонцев 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
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Источник:ФК Жирона
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