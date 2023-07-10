Романо: Соломон прошел медосмотр в Тоттенхэме. Во вторник его представят официально
Лондонцы подпишут хавбека Шахтера бесплатно
Фото: Александр Приходько
Вингер "Шахтера" Манор Соломон в шаге от смены клубной прописки. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрцио Романо, сегодня, 10 июля, он успешно прошел медосмотр в "
Официально о трансфере израильтянина будет объявлено во вторник, 11 июля.
Также источник отмечает, что Соломон присоединится к "шпорам" бесплатно, то есть, игрок снова приостановит контракт с "Шахтером", воспользовавшись правилом ФИФА.
Ранее гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что хочет договориться с "Тоттенхэмом" о компенсации з переход игрока.
Зимой 2019 года "Шахтер" выложил 6 миллионов евро за израильтянина. Прошлый сезон он провел в аренде в "Фулхэме". На его счету 5 голов в 24 матчах.
Ранее была информация, что ФИФА разрешила Манору бесплатно покинуть донецкий клуб этим летом из-за войны в Украине. Его контракт с дончанами истекает в декабре 2023 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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