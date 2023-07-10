"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?" - Мудрик ответил в соцсетях пользователю на совет, как ему играть

Как известно, украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик активно ведет соцсети. И не только выставляет посты, но и общается с другими пользователями.

Впрочем, в этом есть и вторая сторона медали, ведь часто приходится выслушиувать советы от других пользователей.

Так, один пользователь посоветовал Михаилу быть более непредсказуемым и изменять направление бега, а не двигаться прямо с мячом.

При этом, ответ Михаила не заставил себя ждат:

"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?", - потроллил пользователя вингер.