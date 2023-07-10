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"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?" - Мудрик ответил в соцсетях пользователю на совет, как ему играть

Наши за границей
(2 голосов)

Вот так и общайся со звездами в соцсетях

"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?" - Мудрик ответил в соцсетях пользователю на совет, как ему играть

instagram.com/chelseafc

Новина українською

Как известно, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик активно ведет соцсети. И не только выставляет посты, но и общается с другими пользователями.

Впрочем, в этом есть и вторая сторона медали, ведь часто приходится выслушиувать советы от других пользователей.

Так, один пользователь посоветовал Михаилу быть более непредсказуемым и изменять направление бега, а не двигаться прямо с мячом.

При этом, ответ Михаила не заставил себя ждат:

"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?", - потроллил пользователя вингер.

"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?" - Мудрик ответил в соцсетях пользователю на совет, как ему играть - изображение 1
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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
10.07.2023 в 22:36
Авжеж, як же дістали ці дівані ексПЕРДи! Знають "все", проте не роблять... НЕ ВМІЮТЬ нічого! Так з одного боку у кожного свій погляд... Утім чи варто ділетанту повчати мільйонерів, як гроші заробляти
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Cassid (Kiev)
10.07.2023 в 22:16
Мудрик конечно зазвездившийся и неприятный тип
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Smersh (Днепродзержинск)
10.07.2023 в 22:09
може я щось пропустив, а скільки м'ячів Мудрик вже виграв?
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