"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?" - Мудрик ответил в соцсетях пользователю на совет, как ему играть
Вот так и общайся со звездами в соцсетях
instagram.com/chelseafc
Как известно, украинский вингер "
Впрочем, в этом есть и вторая сторона медали, ведь часто приходится выслушиувать советы от других пользователей.
Так, один пользователь посоветовал Михаилу быть более непредсказуемым и изменять направление бега, а не двигаться прямо с мячом.
При этом, ответ Михаила не заставил себя ждат:
"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?", - потроллил пользователя вингер.
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
10.07.2023 в 22:36
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Cassid (Kiev)
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Smersh (Днепродзержинск)
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