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  4. Источники в федерации футбола Боснии и Герцеговины опровергли слухи о переговорах с Шевченко
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Источники в федерации футбола Боснии и Герцеговины опровергли слухи о переговорах с Шевченко

Наши за границей
(1 голосов)

Говорят, что информация не соответствует действительности

Источники в федерации футбола Боснии и Герцеговины опровергли слухи о переговорах с Шевченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На днях появилась информация, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины. Его якобы рассматривали как одного из кандидатов на должность главного тренера.

Журналисты Radio Sarajevo с запросом о правдивости этих данных обратились с запросом к своим источникам в местной федерации, и там опровергли эту информацию.

Источник отметил, что украинец точно не возглавит команду, а информация не соответствует действительности.

Обладатель Золотого мяча находится без клуба с января 2022 года. Последним местом работы Шевченко была итальянская "Дженоа", которую коуч тренировал на протяжении 11-и матчей.

Также Андрей Николаевич возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "желто-синие" смогли дойти до четвертьфинала Евро-2024, где уступили сборной Англии.

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В статье: Андрей Шевченко Босния и Герцеговина
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Источник:
Radio Sarajevo

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