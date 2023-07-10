Источники в федерации футбола Боснии и Герцеговины опровергли слухи о переговорах с Шевченко

На днях появилась информация, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины . Его якобы рассматривали как одного из кандидатов на должность главного тренера.

Журналисты Radio Sarajevo с запросом о правдивости этих данных обратились с запросом к своим источникам в местной федерации, и там опровергли эту информацию.

Источник отметил, что украинец точно не возглавит команду, а информация не соответствует действительности.

Обладатель Золотого мяча находится без клуба с января 2022 года. Последним местом работы Шевченко была итальянская "Дженоа", которую коуч тренировал на протяжении 11-и матчей.

Также Андрей Николаевич возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "желто-синие" смогли дойти до четвертьфинала Евро-2024, где уступили сборной Англии.