Источники в федерации футбола Боснии и Герцеговины опровергли слухи о переговорах с Шевченко
Говорят, что информация не соответствует действительности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На днях появилась информация, что
Журналисты Radio Sarajevo с запросом о правдивости этих данных обратились с запросом к своим источникам в местной федерации, и там опровергли эту информацию.
Источник отметил, что украинец точно не возглавит команду, а информация не соответствует действительности.
Обладатель Золотого мяча находится без клуба с января 2022 года. Последним местом работы Шевченко была итальянская "Дженоа", которую коуч тренировал на протяжении 11-и матчей.
Также Андрей Николаевич возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "желто-синие" смогли дойти до четвертьфинала Евро-2024, где уступили сборной Англии.
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