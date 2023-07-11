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Украинский вингер покинул аутсайдера чемпионата Казахстана

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Мурза выступал в составе команды с февраля этого года

Украинский вингер покинул аутсайдера чемпионата Казахстана

Фото: Instagram

Новина українською

"Аксу" объявил о расставании с вингером Артуром Мурзой. 22-летний украинец покинул команду в статусе свободного агента, сообщает клубная пресс-служба.

Мурза выступал за "Аксу" с февраля этого года. За это время футболист сыграл в 10 матчах за казахстанский клуб, без результативных действий. В январе 2022 года он перешел в "Металлист", за который не провел ни одного официального поединка.

После начала полномасштабной войны он сначала отправился в аренду в "Кызылжар", а затем свободным агентом перебрался в латвийскую "Валмиеру". В Украине он известен по выступлениям за краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь".

"Аксу" занимает последнее место в чемпионате Казахстана, набрав 7 очков после 15 матчей.

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В статье: Артур Мурза
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