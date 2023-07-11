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Лунин одним из первых прибыл на предсезонный сбор Реала

Наши за границей
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Украинец уже приступил к тренировкам с клубом

Лунин одним из первых прибыл на предсезонный сбор Реала

Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba

Новина українською

Вчера, 10 июля, мадридский "Реал" начал тренировки в рамках подготовки к новому сезону.

Как сообщает Madrid Zone, Андрей Лунин, Арда Гюлер и Фран Гарсия первыми прибыли в Вальдебебас, где находится тренировочный комплекс "сливочных".

Ранее была информация, что Лунин принял решение остаться в Мадриде до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года. В конце сезона испанские СМИ много рассуждали о будущем украинца, варианты были разные: трансфер, аренда или остаться в клубе.

Напомним, голкипер сборной Украины перешел в состав "Реала" летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.

Лунин одним из первых прибыл на предсезонный сбор Реала - изображение 1
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Madrid Zone

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