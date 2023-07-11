Лунин одним из первых прибыл на предсезонный сбор Реала
Украинец уже приступил к тренировкам с клубом
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
Вчера, 10 июля, мадридский "Реал" начал тренировки в рамках подготовки к новому сезону.
Как сообщает Madrid Zone, Андрей Лунин, Арда Гюлер и Фран Гарсия первыми прибыли в Вальдебебас, где находится тренировочный комплекс "сливочных".
Ранее была информация, что Лунин принял решение остаться в Мадриде до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года. В конце сезона испанские СМИ много рассуждали о будущем украинца, варианты были разные: трансфер, аренда или остаться в клубе.
Напомним, голкипер сборной Украины перешел в состав "Реала" летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.
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