Миколенко: Лэмпард показал нарезку моих действий в матчах и сказал: Смотри, ты – топ-игрок
Украинец рассказал, как Лэмпард повлиял на его адаптацию в Эвертоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Не могу сравнить Лэмпарда с Бенитесом. С Бенитесом я работал десять дней и из них десять – не понимал, где я нахожусь. С Лэмпардом работал почти год. Он хороший человек, который дал мне шанс играть в "Эвертоне". Не просто один матч выходишь, другой нет.
Был момент, когда возникла пауза на матчи сборной, а матч нашей – перенесли. Лэмпард вызвал меня к себе в кабинет, показал нарезку моих действий в матчах Лиги чемпионов против "Баварии" и "Барселоны", поединков за сборную, и говорит: "Смотри, ты – топ-игрок. Мало кто в этой команде играл на таком уровне. Тебе просто нужно расслабиться". После этого разговора я вышел на следующий матч в стартовом составе и дальше играл в основе. Он дал мне уверенность.
Помогал ли Мудрику с адаптацией и сотрудничеству с Лэмпардом? Когда Лэмпард принял "Челси", обе команды были не в лучшем положении. Поэтому здесь еще вопрос, кому у кого нужно было советов просить. Разве что нам обоим у Зинченко. Правда, тогда и "Арсенал" уже погрузился на второе место. Другими словами, у всех не очень хорошо было. Все молчали", - сказал Миколенко.
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