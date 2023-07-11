Миколенко: В Украине после плохой игры у тебя в директе сто плохих сообщений - в Англии я такого не замечал
Украинец Эвертона рассказал о критике в свой адрес после неудачных матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "
- Многие болельщики критиковали в Англии. Скажи, это так было или наши СМИ просто раздували эту ситуацию?
- Знаете, как у нас, когда сыграешь плохую игру за "Динамо" или сборную, у тебя в директе сто плохих сообщений. В Англии я такого не замечал. Да, были плохие сообщения и комментарии, но, не знаю - или я уже легче стал это переносить, или перестал обращать внимание.
У них есть такое, что или очень любят, или очень не любят. Но у меня, слава Богу, такого не было.
Сейчас я не очень смотрю именно футбольные украинские СМИ, потому что много вырвано из контекста. "Написали комментарии о Миколенко, Мудрике или Зинченко после игры", "Убили игрока, как он оправится после этого?" - в Англии такого нет, что "убивают" очень сильно прям все.
Начали писать, что мы вылетаем, но одна женщина написала: "Не переживай, спасибо, что ты после игры пошел похлопал трибунам. Для меня это было ценно, потому что мы остались до конца матча, а ты один из немногих, кто подошел и просто похлопал".
Люди ценят, когда мы плохо сыграли и проиграли, но я даю людям уважение, а люди меня благодарят.
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