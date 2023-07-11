Миколенко: Это не Жирона раскрыла Цыганкова. Он просто топ-футболист
Виталий вспомнил, как играл с Виктором в Динамо
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "
"Это не "Жирона" раскрыла Цыганкова. Он просто топ-футболист. Он показывает такую же хорошую и стабильную игру, как и в "Динамо". Просто проблема в том, что в "Динамо", когда например в один сезон он забивал 15 мячей, а в следующий — 14, все начинали писать и говорить: "Все, Витя сдулся". До этого Витя — легенда, топ-футболист. А тут — Витя сдулся. А смотришь статистику и видишь, что она только растет. И сейчас в "Жироне" он показывает, что является топ-футболистом.
У меня была похожая ситуация в "Динамо". Когда пришел Луческу, я первые полгода играл центрального защитника. И тоже приходилось читать комментарии (я тогда еще их читал): "Все, Миколенко сдулся, голы не забивает, голевые не отдает". Люди не понимают, на какой позиции я играю: то — крайний защитник, то — центральный. У меня совсем другие задачи на поле", — сказал Миколенко.
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