"Держим кулаки за тебя", - Зинченко поздравил Свитолину с выходом в полуфинал Уимблдона. ФОТО
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину с
"Держим кулаки за тебя!" – написал Зинченко в Инстаграме.
В полуфинальном матче Элина Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Обе теннисистки не входят в число сеяных на текущем Уимблдонском турнире.
Стоит отметить, что наивысшим достижением украинки на Уимблдоне является полуфинал 2019 года. Тогда Элина уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.
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Источник:Інстаграм Зінченко
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