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"Держим кулаки за тебя", - Зинченко поздравил Свитолину с выходом в полуфинал Уимблдона. ФОТО

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"Держим кулаки за тебя", - Зинченко поздравил Свитолину с выходом в полуфинал Уимблдона. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину с победой в 1/4 финала Уимблдона над первой ракеткой мира Игой Швёнтек 7:5, 6(5):7, 6:2.

"Держим кулаки за тебя!" – написал Зинченко в Инстаграме.

В полуфинальном матче Элина Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Обе теннисистки не входят в число сеяных на текущем Уимблдонском турнире.

Стоит отметить, что наивысшим достижением украинки на Уимблдоне является полуфинал 2019 года. Тогда Элина уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

"Держим кулаки за тебя", - Зинченко поздравил Свитолину с выходом в полуфинал Уимблдона. ФОТО - изображение 1
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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Элина Свитолина
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