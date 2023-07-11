"Держим кулаки за тебя", - Зинченко поздравил Свитолину с выходом в полуфинал Уимблдона. ФОТО

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину с победой в 1/4 финала Уимблдона над первой ракеткой мира Игой Швёнтек 7:5, 6(5):7, 6:2.

"Держим кулаки за тебя!" – написал Зинченко в Инстаграме.

В полуфинальном матче Элина Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Обе теннисистки не входят в число сеяных на текущем Уимблдонском турнире.

Стоит отметить, что наивысшим достижением украинки на Уимблдоне является полуфинал 2019 года. Тогда Элина уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.