Миколенко: После начала войны стал больше ценить то, что я играю в Англии
Защитник изменил свое отношение к футболу после начала полномасштабного вторжения
Фото: twitter.com/Everton
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как изменилось его отношение к футболу после начала полномасштабной войны.
"Как прошли 1,5 года в Англии? Трудно. Новая команда, новое все… Можно сказать, новая взрослая жизнь. А потом началась война. Стало еще труднее.
Но, по-видимому, за счет того, что началась война, я больше начал ценить каждый момент, каждую минуту, что я играю в Англии, что я могу играть в футбол на заполненном стадионе.
Пожалуй, больше переоценил свои мысли по поводу футбола. Понял, что не так все тяжело", — сказал Миколенко в интервью Sport Arena.
В минувшем сезоне Миколенко сыграл 35 матчей за "ирисок", без результативных действий.
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