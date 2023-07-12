Миколенко: После начала войны стал больше ценить то, что я играю в Англии

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как изменилось его отношение к футболу после начала полномасштабной войны.

"Как прошли 1,5 года в Англии? Трудно. Новая команда, новое все… Можно сказать, новая взрослая жизнь. А потом началась война. Стало еще труднее.

Но, по-видимому, за счет того, что началась война, я больше начал ценить каждый момент, каждую минуту, что я играю в Англии, что я могу играть в футбол на заполненном стадионе.

Пожалуй, больше переоценил свои мысли по поводу футбола. Понял, что не так все тяжело", — сказал Миколенко в интервью Sport Arena.