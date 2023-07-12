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Миколенко: После начала войны стал больше ценить то, что я играю в Англии

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник изменил свое отношение к футболу после начала полномасштабного вторжения

Миколенко: После начала войны стал больше ценить то, что я играю в Англии

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как изменилось его отношение к футболу после начала полномасштабной войны.

"Как прошли 1,5 года в Англии? Трудно. Новая команда, новое все… Можно сказать, новая взрослая жизнь. А потом началась война. Стало еще труднее.

Но, по-видимому, за счет того, что началась война, я больше начал ценить каждый момент, каждую минуту, что я играю в Англии, что я могу играть в футбол на заполненном стадионе.

Пожалуй, больше переоценил свои мысли по поводу футбола. Понял, что не так все тяжело", — сказал Миколенко в интервью Sport Arena.

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В минувшем сезоне Миколенко сыграл 35 матчей за "ирисок", без результативных действий.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко война с россией
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.07.2023 в 08:58
Звичайно важко отримувати мільйони фунтів не під обстрілами а у добрій старій Англії...
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