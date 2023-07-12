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Миколенко: Когда переехали с девушкой в Англию, то некоторое время жили у Зинченко дома

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Тогда в доме Виталия делался ремонт

Миколенко: Когда переехали с девушкой в Англию, то некоторое время жили у Зинченко дома

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал об ограблениях футболистов в Англии.

– Мы только переехали и тогда как раз ограбили Канселу и Линдельофа. Мы приехали к Зине в гости, они рассказывали эти истории, а мы сняли дом, попросили сделать охрану. А там пароль для охраны еще от старых владельцев. Мы сказали, чтобы нам сделали нормальную охрану, чтобы понимали, что в безопасности. К примеру, когда я еду на выезд, а Вика одна дома. Наверное, потому и купили собаку, чтобы лаяла.

Сейчас все хорошо, отлажено.

– С домом вам помог клуб или вы сами?

– С первым домом помог клуб. Нам дали риелтора и мы уехали. Мы жили за Ливерпулем, а теперь ближе к Манчестеру. Сначала жили у Зины дома некоторое время, пока ремонт в нашем доме делали, — сказал Миколенко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
SportArena

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