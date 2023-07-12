Миколенко: Когда переехали с девушкой в Англию, то некоторое время жили у Зинченко дома
Тогда в доме Виталия делался ремонт
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал об ограблениях футболистов в Англии.
– Мы только переехали и тогда как раз ограбили Канселу и Линдельофа. Мы приехали к Зине в гости, они рассказывали эти истории, а мы сняли дом, попросили сделать охрану. А там пароль для охраны еще от старых владельцев. Мы сказали, чтобы нам сделали нормальную охрану, чтобы понимали, что в безопасности. К примеру, когда я еду на выезд, а Вика одна дома. Наверное, потому и купили собаку, чтобы лаяла.
Сейчас все хорошо, отлажено.
– С домом вам помог клуб или вы сами?
– С первым домом помог клуб. Нам дали риелтора и мы уехали. Мы жили за Ливерпулем, а теперь ближе к Манчестеру. Сначала жили у Зины дома некоторое время, пока ремонт в нашем доме делали, — сказал Миколенко.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Челси и Ювентуса возглавил европейский клуб, который отправился на турнир в Россию
- Выжигали артиллерию и охотились за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 11 июля
- Миколенко: После начала войны стал больше ценить то, что я играю в Англии
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:02 Украинские Миколенко: Это не Жирона раскрыла Цыганкова. Он просто топ-футболист
- 19:14 Украинские Миколенко: В Украине после плохой игры у тебя в директе сто плохих сообщений - в Англии я такого не замечал
- 17:00 Украинские Миколенко: Лэмпард показал нарезку моих действий в матчах и сказал: Смотри, ты – топ-игрок