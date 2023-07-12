Миколенко: Безопасность в Англии? Сделали нормальную охрану и купили собаку, чтобы лаяла

Защитник " Эвертона " и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о серии резонансных ограблений известных футболистов в Англии.

– Мы только переехали и тогда как раз ограбили Канселу и Линдельофа. Мы приехали к Зине (Зинченко) в гости, они рассказывали эти истории, а мы сняли дом, попросили сделать охрану. А там пароль для охраны еще от старых владельцев. Мы сказали, чтобы нам сделали нормальную охрану, чтобы понимали, что в безопасности. К примеру, когда я еду на выезд, а Вика одна дома. Наверное, потому и купили собаку, чтобы лаяла.

Сейчас все хорошо, отлажено.

– С домом вам помог клуб или вы сами?

– С первым домом помог клуб. Нам дали риелтора и мы уехали. Мы жили за Ливерпулем, а теперь ближе к Манчестеру. Сначала жили у Зины дома некоторое время, пока ремонт в нашем доме делали.