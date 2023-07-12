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Миколенко: Безопасность в Англии? Сделали нормальную охрану и купили собаку, чтобы лаяла

Наши за границей
(1 голосов)

В Англии был определенный период с грабежами домов известных футболистов

Миколенко: Безопасность в Англии? Сделали нормальную охрану и купили собаку, чтобы лаяла

instagram.com/mikola_16

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о серии резонансных ограблений известных футболистов в Англии.

– Мы только переехали и тогда как раз ограбили Канселу и Линдельофа. Мы приехали к Зине (Зинченко) в гости, они рассказывали эти истории, а мы сняли дом, попросили сделать охрану. А там пароль для охраны еще от старых владельцев. Мы сказали, чтобы нам сделали нормальную охрану, чтобы понимали, что в безопасности. К примеру, когда я еду на выезд, а Вика одна дома. Наверное, потому и купили собаку, чтобы лаяла.

Сейчас все хорошо, отлажено.

– С домом вам помог клуб или вы сами?

– С первым домом помог клуб. Нам дали риелтора и мы уехали. Мы жили за Ливерпулем, а теперь ближе к Манчестеру. Сначала жили у Зины дома некоторое время, пока ремонт в нашем доме делали.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
SportarenaTV

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