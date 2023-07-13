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Ярмолюк отыграл тайм за Брентфорд в спарринге

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Команда украинца сыграла вничью

Ярмолюк отыграл тайм за Брентфорд в спарринге

brentfordfc

Новина українською

Вчера, 12 июля, "Брентфорд" встречался с "Борем Вуд" в рамках товарищеского матча. Соперники не смогли определить победителя - ничья 1:1.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе команды и отыграл 45 минут. В перерыве главный тренер "Брентфорда" Томас Франк практически полностью сменил состав команды, просмотрев других игроков.

Команда украинца открыла счет на 19-й минуте встречи, однако соперник сумел отыграться во втором тайме.

Напомним, по итогам минувшего сезона Ярмолюк был переведен в первую команду. 19-летний украинец подписал с английским клубом новый контракт до лета 2028 года.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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