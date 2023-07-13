Кочергин: Гол в квалификации Лиги чемпионов? Он обычный на вкус
Гол украинца принес победу "Ракуву" в матче еврокубка
Фото: RakowCzestochowa/ Автор - Jakub Ziemianin
Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о победе своей команды над "Флорой" (1:0) в рамках первого матча квалификации Лиги чемпионов. Напомним, именно гол украинца принес триумф "красно-синим".
- Какой на вкус гол в Лиге чемпионов?
- В квалификации он обычный на вкус. Только в Лиге чемпионов гол может иметь особый вкус. Наша цель - выйти в групповой этап этого турнира, и я надеюсь, что мы ее достигнем.
- Как ты оцениваешь встречу с таллиннской "Флорой"?
- Это был тяжелый матч. Мы играли неплохо. Конечно, мы хотели выиграть с большим преимуществом, но в итоге получилось лишь 1:0.
- В этом матче "Ракув" провел два разных тайма.
- Во втором тайме мы всегда играем лучше. До перерыва "Флора" по большей части защищалась и потратила много сил, поэтому после перерыва нам стало немного легче играть. В итоге мы забили мяч.
- Чего вы ожидаете от матча-реванша в Таллинне?
- Нас ждет тяжелая встреча. Всегда есть что совершенствовать, и я верю, что во втором матче мы покажем еще лучшую игру, - сказал Кочергин.
Ответная игра между командами пройдет 18 июля в Таллинне.
Популярное сейчас
- В Генштабе подтвердили удар по отелю в Бердянске – россияне вывозили тела грузовиками
- Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов
- Соломоново решение Шахтера и ТТХ, перестрелка Динамо и скупые покупатели Турбина. Главные новости за 12 июля
- Мудрика и Судакова сняла скрытая камера во время игры в пляжный футбол в Испании – ВИДЕО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО