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Кочергин: Гол в квалификации Лиги чемпионов? Он обычный на вкус

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Гол украинца принес победу "Ракуву" в матче еврокубка

Кочергин: Гол в квалификации Лиги чемпионов? Он обычный на вкус

Фото: RakowCzestochowa/ Автор - Jakub Ziemianin

Новина українською

Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о победе своей команды над "Флорой" (1:0) в рамках первого матча квалификации Лиги чемпионов. Напомним, именно гол украинца принес триумф "красно-синим".

- Какой на вкус гол в Лиге чемпионов?

- В квалификации он обычный на вкус. Только в Лиге чемпионов гол может иметь особый вкус. Наша цель - выйти в групповой этап этого турнира, и я надеюсь, что мы ее достигнем.

- Как ты оцениваешь встречу с таллиннской "Флорой"?

- Это был тяжелый матч. Мы играли неплохо. Конечно, мы хотели выиграть с большим преимуществом, но в итоге получилось лишь 1:0.

- В этом матче "Ракув" провел два разных тайма.

- Во втором тайме мы всегда играем лучше. До перерыва "Флора" по большей части защищалась и потратила много сил, поэтому после перерыва нам стало немного легче играть. В итоге мы забили мяч.

- Чего вы ожидаете от матча-реванша в Таллинне?

- Нас ждет тяжелая встреча. Всегда есть что совершенствовать, и я верю, что во втором матче мы покажем еще лучшую игру, - сказал Кочергин.

Ответная игра между командами пройдет 18 июля в Таллинне.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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Источник:
Gol24.pl

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