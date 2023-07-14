Известный украинский тренер возглавит кипрский Акритас Хлоракас

Бывший главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко возглавит кипрский клуб "Акритас Хлоракас". Об этом сообщает Sport Arena.

Украинский специалист начинал тренерскую карьеру в "Днепре", где работал в штабе дубля, а далее исполнял обязанности главного тренера. Позднее Михайленко возглавил "Днепр-1".

В 2020 году 50-летний украинец перебрался на Кипр, где тренировал "Пафос". В прошедшем сезоне Михайленко возглавлял юношескую команду "Пафоса".

"Акритас Хлоракас" занял предпоследнее место в группе понижения Первого дивизиона Кипра. Новый сезон команда проведет в Дивизионе 2.