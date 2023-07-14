"Гордимся". Зинченко поблагодарил Свитолину за выступления на Уимблдоне
Украинская теннисистка дошла до полуфинала травяного мейджора
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину (WTA 76) с отличным выступлением на Уимблдоне-2023.
"Спасибо за эмоции. Гордимся!", - написал футболист в сториз в своем Instagram.
В полуфинальном матче Элина уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой (3:6, 3:6). Напомним, по пути 1/2 финала украинка победила Винус Уильямс, Элизу Мертенс, Софию Кенин, Викторию Азаренко. В четвертьфинальном поединке она обыграла первую ракетку мира Игу Швентек.
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