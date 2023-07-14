"Гордимся". Зинченко поблагодарил Свитолину за выступления на Уимблдоне

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину (WTA 76) с отличным выступлением на Уимблдоне-2023.

"Спасибо за эмоции. Гордимся!", - написал футболист в сториз в своем Instagram.

В полуфинальном матче Элина уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой (3:6, 3:6). Напомним, по пути 1/2 финала украинка победила Винус Уильямс, Элизу Мертенс, Софию Кенин, Викторию Азаренко. В четвертьфинальном поединке она обыграла первую ракетку мира Игу Швентек.