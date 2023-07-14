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Воспитанник Шахтера перешел в польский клуб

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(1 голосов)

Украинец заключил годичный контракт

Воспитанник Шахтера перешел в польский клуб

Фото: MKSPodlasieBP

Новина українською

Украинский защитник Дмитрий Авдеев стал игроком польского "Подлясья".

Согласно данным Transfermarkt, 21-летний украинец заключил годичный контракт.

Отметим, что Авдеев является воспитанником донецкого "Шахтера". Выступал за молодежный состав "горняков" и "Яруда", который в дальнейшем был переименован в ФСК "Мариуполь". На его счету также 4 матча за юношескую сборную Украины U-17.

"Подлясье" выступает в Третьей лиге Польши. До этого он защищал цвета команды "Томасовия Томашув Любельски" из Четвертой польской лиги.

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В статье: Польша
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2023 в 12:12
А що, у цього ахметівського засранця немає ніяких обов'язків?
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