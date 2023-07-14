Воспитанник Шахтера перешел в польский клуб

Украинский защитник Дмитрий Авдеев стал игроком польского "Подлясья".

Согласно данным Transfermarkt, 21-летний украинец заключил годичный контракт.

Отметим, что Авдеев является воспитанником донецкого "Шахтера". Выступал за молодежный состав "горняков" и "Яруда", который в дальнейшем был переименован в ФСК "Мариуполь". На его счету также 4 матча за юношескую сборную Украины U-17.

"Подлясье" выступает в Третьей лиге Польши. До этого он защищал цвета команды "Томасовия Томашув Любельски" из Четвертой польской лиги.