Воспитанник Шахтера перешел в польский клуб
Украинец заключил годичный контракт
Фото: MKSPodlasieBP
Украинский защитник Дмитрий Авдеев стал игроком польского "Подлясья".
Согласно данным Transfermarkt, 21-летний украинец заключил годичный контракт.
Отметим, что Авдеев является воспитанником донецкого "Шахтера". Выступал за молодежный состав "горняков" и "Яруда", который в дальнейшем был переименован в ФСК "Мариуполь". На его счету также 4 матча за юношескую сборную Украины U-17.
"Подлясье" выступает в Третьей лиге Польши. До этого он защищал цвета команды "Томасовия Томашув Любельски" из Четвертой польской лиги.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно
- Ночью РФ атаковала БПЛА несколько областей Украины. Сбить все воздушные цели не удалось, есть прилеты
- За время войны враг потерял 8 тысяч бронированных машин. Генштаб обновил потери россиян
- Украинский судья удалил игрока Слована в матче ЛЧ против люксембуржцев. Решение – очень странное. Видео
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2023 в 12:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн