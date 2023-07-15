Украинец пополнил ряды клуба элитного португальского дивизиона
Максим Деркач будет играть за молодежную команду Эшторила
Фото - ФК Ешторіл / автор невідомий
Португальский "Эшторил" на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с украинцем Максимом Деркачом. 18-летний полузащитник будет играть за "Эшторил" U-18.
Деркач является воспитанником донецкого "Шахтера", но за основу "горняков" не играл. Летом он стал свободным агентом.
O Wagner Pina , o Maksym Derkach e o Rui Vieira são os primeiros reforços da equipa Sub23 do Mágico????????— Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) July 14, 2023
Bem-vindos Mágicos????????#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/PUjQ2bIIub
"Эшторил" закончил последний чемпионат Португалии на 14-м месте.
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