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Украинец пополнил ряды клуба элитного португальского дивизиона

Наши за границей
(1 голосов)

Максим Деркач будет играть за молодежную команду Эшторила

Украинец пополнил ряды клуба элитного португальского дивизиона

Фото - ФК Ешторіл / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Португальский "Эшторил" на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с украинцем Максимом Деркачом. 18-летний полузащитник будет играть за "Эшторил" U-18.

Деркач является воспитанником донецкого "Шахтера", но за основу "горняков" не играл. Летом он стал свободным агентом.

"Эшторил" закончил последний чемпионат Португалии на 14-м месте.

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В статье: Эшторил
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