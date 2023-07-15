Украинец пополнил ряды клуба элитного португальского дивизиона

Португальский "Эшторил" на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с украинцем Максимом Деркачом. 18-летний полузащитник будет играть за "Эшторил" U-18.

Деркач является воспитанником донецкого "Шахтера", но за основу "горняков" не играл. Летом он стал свободным агентом.

O Wagner Pina , o Maksym Derkach e o Rui Vieira são os primeiros reforços da equipa Sub23 do Mágico????????



Bem-vindos Mágicos????????#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/PUjQ2bIIub — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) July 14, 2023

"Эшторил" закончил последний чемпионат Португалии на 14-м месте.