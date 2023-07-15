Довбик является целью Жироны. Клуб хочет привлечь помощь City Group для оформления трансфера
Каталонцы хотят приобрести еще одного украинца
фото - СК Дніпро-1
Нападающий национальной сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик является целью “Жироны”. Об этом сообщает Нил Сола, журналист каталонского издания SER.
“Жирона” хочет привлечь финансовую поддержку Football City Group для проведения трансфера форварда до конца лета. В эту сеть клубов входят и каталонцы.
В планах клуба приобрести нападающего для усиления этой позиции. Причем, “Жирона” готова серьезно потратиться на одно из соглашений.
По информации инсайдеров, "Днепр-1" оценивает Довбика в 15 миллионов евро, а 50% от трансфера украинский клуб должен выплатить бывшей команде Артема "Митьюланну". Однако "Жирона" готова сама отдельно договориться с датчанами.
Текущий контракт нападающего с “Днепром-1” действует до лета 2025-го. В последний раз стороны продолжили сотрудничество 6 июня.
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