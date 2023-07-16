Украинский полузащитник сменил команду в чемпионате Казахстана

Украинский опорник Иван Брикнер перешел в новую команду. Он стал игроком "Жетысу", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между сторонами заключен до конца 2023 года.

Карьера Брикнера в чемпионате Казахстана началась в марте 2022-го года. Тогда он стал игроком "Жетысу", где играл до февраля 2023-го. После этого он перешел в "Окжетпес".

За "Жетысу" он провел 29 матчей (5 голов + 5 ассистов), а за "Окжетпес" – 10 поединков (2 гола).

В текущем сезоне чемпионата Казахстана, который проходит по системе весна-осень, “Окжетпес” занимает 11 место, а “Жетысу” идет на 9 позиции.