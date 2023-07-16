Украинский полузащитник сменил команду в чемпионате Казахстана
Вернулся в бывший клуб
Фото: ФК Жетису
Украинский опорник Иван Брикнер перешел в новую команду. Он стал игроком "Жетысу", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт между сторонами заключен до конца 2023 года.
Карьера Брикнера в чемпионате Казахстана началась в марте 2022-го года. Тогда он стал игроком "Жетысу", где играл до февраля 2023-го. После этого он перешел в "Окжетпес".
За "Жетысу" он провел 29 матчей (5 голов + 5 ассистов), а за "Окжетпес" – 10 поединков (2 гола).
В текущем сезоне чемпионата Казахстана, который проходит по системе весна-осень, “Окжетпес” занимает 11 место, а “Жетысу” идет на 9 позиции.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт Жетису
Популярное сейчас
- Интер Майами разгромно уступил в матче МЛС с Кривцовым в составе
- По Севастополю ночью нанесли удар морскими дронами, оккупационные власти жалуются
- Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Известный украинский тренер возглавит кипрский Акритас Хлоракас
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн