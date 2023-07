Зинченко отправится с Арсеналом в турне по США

Лондонский "Арсенал" объявил заявку на клубное турне по Соединенным Штатам Америки.

Защитник "канониров" Александр Зинченко также попал в этот список игроков.

В прошлом сезоне на клубном уровне 26-летний украинец провел 33 матча, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.

Примечательно, что в заявку также попали новички команды Микеля Артеты, а именно: Деклан Райс, Кай Хаверц и Юрриен Тимбер.

USA ready ????????



Here's our travelling squad for our 2023 tour stateside ✈️