Зинченко отправится с Арсеналом в турне по США
Также в заявке есть новички "канониров"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" объявил заявку на клубное турне по Соединенным Штатам Америки.
Защитник "канониров" Александр Зинченко также попал в этот список игроков.
В прошлом сезоне на клубном уровне 26-летний украинец провел 33 матча, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.
Примечательно, что в заявку также попали новички команды Микеля Артеты, а именно: Деклан Райс, Кай Хаверц и Юрриен Тимбер.
USA ready ????????— Arsenal (@Arsenal) July 16, 2023
Here's our travelling squad for our 2023 tour stateside ✈️
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