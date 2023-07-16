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Зинченко отправится с Арсеналом в турне по США

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Также в заявке есть новички "канониров"

Зинченко отправится с Арсеналом в турне по США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" объявил заявку на клубное турне по Соединенным Штатам Америки.

Защитник "канониров" Александр Зинченко также попал в этот список игроков.

В прошлом сезоне на клубном уровне 26-летний украинец провел 33 матча, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.

Примечательно, что в заявку также попали новички команды Микеля Артеты, а именно: Деклан Райс, Кай Хаверц и Юрриен Тимбер.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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