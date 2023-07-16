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Алексей Лень подписал новое соглашение с Сакраменто Кингз

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Украинский центровой продолжит выступать за команду

Алексей Лень подписал новое соглашение с Сакраменто Кингз

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский баскетболист Алексей Лень официально подписал контракт с "Сакраменто Кингз". Для центрового это будет 11-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что контракт рассчитан на 1 год, а сумма сделки составит 3,2 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Лень сыграл 26 матчей, в среднем за поединок он зарабатывал 1,7 очка, 2,3 подбора и 0,5 ассиста. В плей-офф украинец провел 7 матчей серии против "Голден Стейт", набирая 2,7 очка за игру.

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В статье: Алексей Лень Сакраменто Кингз
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