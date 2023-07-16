Алексей Лень подписал новое соглашение с Сакраменто Кингз
Украинский центровой продолжит выступать за команду
фото - Getty Images
Украинский баскетболист Алексей Лень официально подписал контракт с "Сакраменто Кингз". Для центрового это будет 11-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее сообщалось, что контракт рассчитан на 1 год, а сумма сделки составит 3,2 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Лень сыграл 26 матчей, в среднем за поединок он зарабатывал 1,7 очка, 2,3 подбора и 0,5 ассиста. В плей-офф украинец провел 7 матчей серии против "Голден Стейт", набирая 2,7 очка за игру.
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Источник:instagram.com
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