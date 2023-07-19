  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Почеттино: Мудрик - действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом
В тренде

Почеттино: Мудрик - действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом

Наши за границей
(1 голосов)

Новый тренер шпор уже успел пообщаться с игроками

Почеттино: Мудрик - действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказал свое мнение об украинском вингере команды Михаиле Мудрике.

"Я очень много общался со всеми игроками.

Я общался с Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями.

Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом.

Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", - передает слова Почеттино журналист Standard Sport Низаар Кинселла.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
yellow-arrow
Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото
yellow-arrow
Украинский защитник, который поиграл и за Шахтер и за Динамо, перешел в команду 3-го испанского дивизиона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде