Почеттино: Мудрик - действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом
Новый тренер шпор уже успел пообщаться с игроками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Я очень много общался со всеми игроками.
Я общался с Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями.
Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом.
Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", - передает слова Почеттино журналист Standard Sport Низаар Кинселла.
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Источник:Twitter
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