Почеттино: Мудрик - действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом

Главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино высказал свое мнение об украинском вингере команды Михаиле Мудрике.

"Я очень много общался со всеми игроками.

Я общался с Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями.

Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом.

Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", - передает слова Почеттино журналист Standard Sport Низаар Кинселла.