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Лунин отправится с Реалом в американское турне

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Украинец, судя по всему, остается в мадридском клубе

Лунин отправится с Реалом в американское турне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вместе с командой отправится на предсезонное турне в США.

Мадридский клуб объявил список игроков, которые отправятся в Штаты – в него вошел и Лунин.

В США "Реал" сыграет с "Миланом", "Манчестер Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом".

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Ранее сообщалось, что Лунин останется в команде, хоть и остается дублером Тибо Куртуа. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, украинский вратарь перешел в состав мадридцев летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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