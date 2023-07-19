Лунин отправится с Реалом в американское турне
Украинец, судя по всему, остается в мадридском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Мадридский клуб объявил список игроков, которые отправятся в Штаты – в него вошел и Лунин.
В США "Реал" сыграет с "Миланом", "Манчестер Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом".
Ранее сообщалось, что Лунин останется в команде, хоть и остается дублером Тибо Куртуа. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.
Напомним, украинский вратарь перешел в состав мадридцев летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.
????✅ ¡Nuestra primera convocatoria de la 2️⃣3️⃣/2️⃣4️⃣!#RealMadridOnTour pic.twitter.com/HTyqxZjGLP— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 19, 2023
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