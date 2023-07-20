Хацкевич устроился консультантом в польском аматорском клубе

Известный белорусский специалист Александр Хацкевич трудоустроился в польском аматорском клубе "Скра 1921" из Варшавы.

Как сообщает пресс-служба польского клуба, 49-летний специалист будет работать консультантом. Его задача – помощь клубу в переходе на профессиональный уровень.

Хацкевич известен в Украине по игре и тренерской работе в киевском "Динамо". Несмотря на белорусское гражданство, тренер давно живет в Киеве.

Предыдущим местом работы Хацкевича была кипрская "Кармиотисса". Он покинул клуб осенью прошлого года.