Хацкевич устроился консультантом в польском аматорском клубе
Тренер с осени прошлого года был без работы
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Известный белорусский специалист Александр Хацкевич трудоустроился в польском аматорском клубе "Скра 1921" из Варшавы.
Как сообщает пресс-служба польского клуба, 49-летний специалист будет работать консультантом. Его задача – помощь клубу в переходе на профессиональный уровень.
Хацкевич известен в Украине по игре и тренерской работе в киевском "Динамо". Несмотря на белорусское гражданство, тренер давно живет в Киеве.
Предыдущим местом работы Хацкевича была кипрская "Кармиотисса". Он покинул клуб осенью прошлого года.
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Источник:Facebook
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