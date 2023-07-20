Хлань находится на просмотре у вице-чемпиона Польши

20-летний украинский хавбек Максим Хлань, который недавно разорвал контракт с "Зарей", может продолжить карьеру в "Легии".

Как сообщает ТаТоТаке, украинец находится на просмотре в варшавской "Легии", которая по итогам прошлого сезона заняла второе место в чемпионате и выиграла Кубок Польши.

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Ранее сообщалось, что в Экстракласе Хланем также интересуются "Ракув" и "Варта" Познань, а также один неназванный клуб УПЛ.

Напомним, что игрок конфликтовал с руководствам "Зари" - полузащитник был отстранен от первой команды, и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганчами.

В итоге, после долгих разбирательств сумел расторгнуть контракт с "Зарей".

По причине конфликта 20-летний Хлань в минувшем сезоне провел лишь 8 матчей, в которых отдал 2 ассита.