Соболь получил травму на предсезонке Страсбура - у него серьезное растяжение голеностопа

Украинский защитник французского " Страсбура " Эдуард Соболь получил травму на предсезонных сборах своей команды.

По информации L’Equipe, у 28-летнего футболиста серьезное растяжение мышц голеностопа.

В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование, которое и определит степень тяжести травмы.

"Страсбур" приобрел Соболя этой зимой за 2,5 млн евро у "Брюгге". За французский клуб он сыграл 15 матчей, отдал одну голевую передачу.