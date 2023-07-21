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Соболь получил травму на предсезонке Страсбура - у него серьезное растяжение голеностопа

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Степень тяжести травмы будет известна в ближайшее время

Соболь получил травму на предсезонке Страсбура - у него серьезное растяжение голеностопа

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

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Украинский защитник французского "Страсбура" Эдуард Соболь получил травму на предсезонных сборах своей команды.

По информации L’Equipe, у 28-летнего футболиста серьезное растяжение мышц голеностопа.

В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование, которое и определит степень тяжести травмы.

"Страсбур" приобрел Соболя этой зимой за 2,5 млн евро у "Брюгге". За французский клуб он сыграл 15 матчей, отдал одну голевую передачу.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
L’Équipe

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