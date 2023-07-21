"Никакой работы у меня в Польше нет". Хацкевич опроверг официальные заявляния полького аматорского клуба
Странная ситуация
facebook.com/skrawarszawa
Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич опроверг информацию о том, что он якобы н
"То, что я прочитал в интернете о моей работе в клубе "Скра 1921“, меня очень сильно удивило, если не сказать больше.
В начале июня я вернулся в Европу, и с тех пор не давал ни одного интервью ни польским, ни украинским СМИ или интернет-ресурсам. Сейчас никакой работы, а тем более контракта, у меня в Польше нет.
Ничего более этого мне сказать нечего, потому что просто нечего комментировать", — сказал Хацкевич.
Интересно, что вчера о том, что Хацкевич стал консультантом "Скры 1921" писала пресс-служба польского клуба на своих официальных ресурсах, при этом приводя заявления самого тренера и публиякуя фотографии с игрокаами команды.
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