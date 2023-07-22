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Коноплянка может стать игроком призера чемпионата Румынии – источник

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Евгений сменит чемпионат

Коноплянка может стать игроком призера чемпионата Румынии – источник

Новина українською

Украинский вингер Евгений Коноплянка близок к переходу в румынский клуб ЧФР с города Клуж-Напока. Об этом сообщил журналист Эммануэль Рошу в Twitter.

Сейчас известно, что футболиста ожидает подписание контракта сроком на два сезона.

С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.

До этого воспитанник "Днепра" играл за первую команду своего родного клуба, а также за "Севилью", "Шальке" и "Шахтер". Кроме этого, в его активе 21 гол и 15 ассистов в 87 матчах за сборную Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 500 тысяч евро. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР Краковия (Краков)
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