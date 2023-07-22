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Президент румынского клуба – о Коноплянке: В воскресенье он приедет для подписания контракта

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Практически завершена сделка

Президент румынского клуба – о Коноплянке: В воскресенье он приедет для подписания контракта

Фото: cracovia.pl

Новина українською

Президент румынского ЧФР (Клуж-Напока) Нелуцу Варга подтвердил информацию о том, что клуб близок к подписанию украинского вингера Евгения Коноплянка:

"На 95% мы получили его, мы готовимся в Лигу чемпионов", - сообщил Варга в интервью PRO TV.

Также президент добавил, что украинец уже завтра приедет в Румынию для заключения соглашения.

“Мы нашли общий язык с Коноплянкой. В воскресенье он приедет в Клуж для подписания контракта.

Он – ценный игрок, его резюме впечатляет. Это игрок, который разбирается в футболе и поможет команде”, - сказал Варга.

Коноплянка подпишет соглашение на два года с возможностью продлить его еще на один сезон. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с “Краковией” завершился 30 июня.

В прошлом сезоне ЧФР занял третье место в чемпионате Румынии. Эта позиция позволила выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Уже 27 июля команда из Клуж-Напоки проведет первый матч этого этапа против турецкого “Аданадемирспора”.

Из первенства Румынии в Лигу чемпионов может квалифицироваться только одна команда – чемпион страны. В прошлом сезоне титул получил ФК "Фарул" Констанца. Однако клуб уже вылетел из ЛЧ, проиграв в первом раунде квалификации молдавскому "Шерифу".

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
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Источник:
DigiSport

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