Президент румынского клуба – о Коноплянке: В воскресенье он приедет для подписания контракта

Президент румынского ЧФР (Клуж-Напока) Нелуцу Варга подтвердил информацию о том, что клуб близок к подписанию украинского вингера Евгения Коноплянка:

"На 95% мы получили его, мы готовимся в Лигу чемпионов", - сообщил Варга в интервью PRO TV.

Также президент добавил, что украинец уже завтра приедет в Румынию для заключения соглашения.

“Мы нашли общий язык с Коноплянкой. В воскресенье он приедет в Клуж для подписания контракта. Он – ценный игрок, его резюме впечатляет. Это игрок, который разбирается в футболе и поможет команде”, - сказал Варга.

Коноплянка подпишет соглашение на два года с возможностью продлить его еще на один сезон. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с “Краковией” завершился 30 июня.

В прошлом сезоне ЧФР занял третье место в чемпионате Румынии. Эта позиция позволила выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Уже 27 июля команда из Клуж-Напоки проведет первый матч этого этапа против турецкого “Аданадемирспора”.

Из первенства Румынии в Лигу чемпионов может квалифицироваться только одна команда – чемпион страны. В прошлом сезоне титул получил ФК "Фарул" Констанца. Однако клуб уже вылетел из ЛЧ, проиграв в первом раунде квалификации молдавскому "Шерифу".