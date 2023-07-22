Зинченко: Сказал себе, что смогу из Сити перейти в АПЛ только в команду Артеты

Футболист "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своих отношениях с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

“Ну, это не секрет, что знаю Микеля некоторое время еще из “Сити”. Сказал себе, что если однажды собираюсь покинуть Сити и остаться в АПЛ, то это будет только под руководством одного тренера - Микеля Артеты.

То, как он видит футбол, его способность принимать решения, у него есть менталитет победителя, который невозможно достаточно ценить. Это мечта быть в такой команде для каждого футболиста по всему миру. Вы видите, как мы наслаждаемся каждый день, как все мы так упорно работаем.

Наверное, в течение прошлого сезона не припомню ни дня, чтобы тренерский штаб не был на тренировочном поле. Это правильный способ работы, если вы хотите добиться чего-то большого, так нужно работать”, - сказал украинец.