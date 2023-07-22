Зинченко: Сказал себе, что смогу из Сити перейти в АПЛ только в команду Артеты
Особая связь между игроком и тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своих отношениях с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.
“Ну, это не секрет, что знаю Микеля некоторое время еще из “Сити”. Сказал себе, что если однажды собираюсь покинуть Сити и остаться в АПЛ, то это будет только под руководством одного тренера - Микеля Артеты.
То, как он видит футбол, его способность принимать решения, у него есть менталитет победителя, который невозможно достаточно ценить. Это мечта быть в такой команде для каждого футболиста по всему миру. Вы видите, как мы наслаждаемся каждый день, как все мы так упорно работаем.
Наверное, в течение прошлого сезона не припомню ни дня, чтобы тренерский штаб не был на тренировочном поле. Это правильный способ работы, если вы хотите добиться чего-то большого, так нужно работать”, - сказал украинец.
В "Манчестер Сити" Зинченко работал под руководством Пепа Гвардиолы, в штабе которого с 2016 по 2019 год работал Микель Артета. Впоследствии украинец снова объединился с Артетой: в 2022-м "Арсенал" купил Александр в МС за 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо, но не киевское. Известный новый клуб Богдана Михайличенко
- Агробизнес уступает представителю УПЛ, Мариуполь играет вничью с ЛНЗ. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
- Месси отметился шикарным победным голом во время своего дебюта за Интер Майами - ВИДЕО
- Харатин: Предстоящий сезон станет успешным для Динамо
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь