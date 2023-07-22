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Зинченко: Сказал себе, что смогу из Сити перейти в АПЛ только в команду Артеты

Наши за границей
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Особая связь между игроком и тренером

Зинченко: Сказал себе, что смогу из Сити перейти в АПЛ только в команду Артеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своих отношениях с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

“Ну, это не секрет, что знаю Микеля некоторое время еще из “Сити”. Сказал себе, что если однажды собираюсь покинуть Сити и остаться в АПЛ, то это будет только под руководством одного тренера - Микеля Артеты.

То, как он видит футбол, его способность принимать решения, у него есть менталитет победителя, который невозможно достаточно ценить. Это мечта быть в такой команде для каждого футболиста по всему миру. Вы видите, как мы наслаждаемся каждый день, как все мы так упорно работаем.

Наверное, в течение прошлого сезона не припомню ни дня, чтобы тренерский штаб не был на тренировочном поле. Это правильный способ работы, если вы хотите добиться чего-то большого, так нужно работать”, - сказал украинец.

В "Манчестер Сити" Зинченко работал под руководством Пепа Гвардиолы, в штабе которого с 2016 по 2019 год работал Микель Артета. Впоследствии украинец снова объединился с Артетой: в 2022-м "Арсенал" купил Александр в МС за 35 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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