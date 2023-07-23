Мудрик – о своем голе в ворота Брайтона: Это пришло с тренировок

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал свое выступление и гол в частности в победном матче против "Брайтона" на турне в США:

“Мне понравилось. Когда я пробивал, то ни о чем не думал. Я просто многое практиковал это на тренировках. Это пришло из тренировок. Мое взаимопонимание с Николасом Джексоном? Только представьте, что это был наш первый матч вместе”, - ответил Мудрик.

Для Михаила этот гол стал первым в составе "Челси" после его перехода из "Шахтера" в январе этого года. Также в его активе два ассиста в официальных 15 матчах прошлого сезона.

Следующий поединок "аристократы" проведут в ночь с 26 на 27 июля по центральноевропейскому времени. Соперником "Челси" станет "Ньюкасл".