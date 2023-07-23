Финты, невероятный рывок и отличный гол. Обзор действий Мудрика в матче против Брайтона
Украинец выстрелил в спарринге на турне в США
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок национальной сборной Украины Михаил Мудрик получил свое первое игровое время в “Челси” в летнее межсезонье. Вингер эффектно провел второй тайм спарринга против “Брайтона” в рамках турне по США.
Мудрик запомнился удачными оборонительными действиями, обводками и комбинационной игрой. Кроме этого, на 65-й минуте он забил гол из-за пределов штрафной после комбинации с новичком "Челси" Николя Джексоном, а также выдал невероятный рывок в конце встречи.
Mudryk impressive performance against Brighton pic.twitter.com/q2ldN18KXd— N (@Nino12x) July 23, 2023
Следующий матч "аристократы" проведут в ночь с 26 на 27 июля против "Ньюкасла". Старт встречи запланирован на 3:15 по Киеву.
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