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Почеттино: Мудрик – невероятный молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным

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Первый гол Михаила за "аристократов"

Почеттино: Мудрик – невероятный молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры авторов голов в товарищеском матче против "Брайтона", в том числе и украинца Михаила Мудрика:

“Для Мудрика и Джексона было важно забить, как и для Нкунку. Теперь мы будем стараться совершенствоваться. Думаю, сегодня у нас было немного больше причин для сохранения покоя и взятия ворот.

Мудрик – невероятный, молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Это большое испытание для нас, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант”, - сказал Почеттино.

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Для Мудрика этот гол стал первым в футболке “Челси”. До этого на его счету было два ассиста в официальных поединках прошлого сезона.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Absolute Chelsea

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