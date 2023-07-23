Почеттино: Мудрик – невероятный молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры авторов голов в товарищеском матче против "Брайтона", в том числе и украинца Михаила Мудрика:

“Для Мудрика и Джексона было важно забить, как и для Нкунку. Теперь мы будем стараться совершенствоваться. Думаю, сегодня у нас было немного больше причин для сохранения покоя и взятия ворот. Мудрик – невероятный, молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Это большое испытание для нас, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант”, - сказал Почеттино.

Для Мудрика этот гол стал первым в футболке “Челси”. До этого на его счету было два ассиста в официальных поединках прошлого сезона.