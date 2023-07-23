Коноплянка летом отказал двум клубам УПЛ. Также его хотели пригласить в США и Саудовскую Аравию
Не пошел к Ротаню
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Этим летом Евгений Коноплянка стал свободным агентом после того, как 30 июня завершился его контракт с польской “Краковией”. Сразу два украинских клуба интересовались возможностью подписания игрока. Об этом сообщает Prosport.
"Александрия" и "Полесье" предлагали контракт Коноплянке, но тот отказал обоим клубам.
Также у полузащитника были варианты не покидать Польшу. В частности обращалась "Пуща" Неполомицы, которая только что вышла в Экстраклясу. Кроме этого, предложения поступали из США и Саудовской Аравии.
Коноплянка будет зарабатывать в румынском ЧФР не больше 20 тысяч евро. Источник отмечает, что это не заоблачная зарплата в команде.
Недавно президент ЧФР сообщал, что клуб на 95% подписал украинца. Официальное представление скоро.
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