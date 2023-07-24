Лунин дважды пропустил от Милана – Реал оформил зрелищный камбэк
Команды встречались в рамках товарищеского матча
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
В ночь на 24 июля состоялся товарищеский матч между "Миланом" и "Реал Мадридом". Поединок проходил в рамках Soccer Champions Tour.
Место в воротах испанского клуба занял украинец Андрей Лунин, который отыграл всю игру.
"Россонери" забили дважды в первом тайме, но удержать преимущество им не удалось. После перерыва "сливочные" сумели отыграться - в течение двух минут Вальвереде оформил дубль. И все же последнее слово было за "Реалом" - окончательную точку во встрече поставил Винисиус.
Лунин в этом матче выполнил 40 касаний, совершил 1 сейв ("Милан" нанес 10 ударов, 3 из которых в створ ворот), а также отдал 9 точных длинных передач из 13. Точность его передач составила 89%.
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