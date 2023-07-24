Брентфорд уступил Фулхэму в спарринге. Ярмолюк отыграл 19 минут
Украинец вышел на поле во второй половине встречи
Фото: brentfordfc
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк принял участие в контрольном матче своей команды в рамках подготовки к новому сезону. "Пчелы" встречались с "Фулхэмом" (2:3).
19-летний хавбек начал игру на скамейке запасных, а на поле появился на 71-й минуте, заменив Миккеля Дамсгорда. На тот момент команда украинца проигрывала со счетом 2:3. До конца поединка цифры на табло остались неизменными.
Ранее Ярмолюк отыграл один тайм в спарринге с "Борем Вуд" (1:1).
Напомним, по итогам сезона-2022/23 Ярмолюк был переведен в первую команду. Украинец подписал с английским клубом новый контракт до лета 2028 года.
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