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Брентфорд уступил Фулхэму в спарринге. Ярмолюк отыграл 19 минут

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Украинец вышел на поле во второй половине встречи

Брентфорд уступил Фулхэму в спарринге. Ярмолюк отыграл 19 минут

Фото: brentfordfc

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк принял участие в контрольном матче своей команды в рамках подготовки к новому сезону. "Пчелы" встречались с "Фулхэмом" (2:3).

19-летний хавбек начал игру на скамейке запасных, а на поле появился на 71-й минуте, заменив Миккеля Дамсгорда. На тот момент команда украинца проигрывала со счетом 2:3. До конца поединка цифры на табло остались неизменными.

Ранее Ярмолюк отыграл один тайм в спарринге с "Борем Вуд" (1:1).

Напомним, по итогам сезона-2022/23 Ярмолюк был переведен в первую команду. Украинец подписал с английским клубом новый контракт до лета 2028 года.

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В статье: Брентфорд Фулхэм (Лондон) Егор Ярмолюк
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