Мудрик - о спарринге с Брайтоном: Это всего лишь 20% моего потенциала
Украинец забил один из голов своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик подвел итог своей игры в
"Я счастлив за всю работу, которую проделал для того, чтобы забить этот гол.
Это еще не весь мой потенциал. Это всего лишь 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством нашего тренера Почеттино очень приятно, это доставляет удовольствие", - сказал Мудрик.
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Источник:ESPN
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