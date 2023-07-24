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Мудрик - о спарринге с Брайтоном: Это всего лишь 20% моего потенциала

Наши за границей
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Украинец забил один из голов своей команды

Мудрик - о спарринге с Брайтоном: Это всего лишь 20% моего потенциала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик подвел итог своей игры в контрольном матче против "Брайтона" (4:3), в котором он забил один из голов.

"Я счастлив за всю работу, которую проделал для того, чтобы забить этот гол.

Это еще не весь мой потенциал. Это всего лишь 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством нашего тренера Почеттино очень приятно, это доставляет удовольствие", - сказал Мудрик.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ESPN

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