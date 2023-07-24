Мудрик - о спарринге с Брайтоном: Это всего лишь 20% моего потенциала

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик подвел итог своей игры в контрольном матче против "Брайтона" (4:3) , в котором он забил один из голов.

"Я счастлив за всю работу, которую проделал для того, чтобы забить этот гол.

Это еще не весь мой потенциал. Это всего лишь 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством нашего тренера Почеттино очень приятно, это доставляет удовольствие", - сказал Мудрик.