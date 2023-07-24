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Коноплянка прибыл в Румынию для подписания контракта с местным ЧФР

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Соглашение будет подписано по схеме 2+1

Коноплянка прибыл в Румынию для подписания контракта с местным ЧФР

digisport.ro

Новина українською

Украинский вингер Евгений Коноплянка прибыл в Румынию для подписания контракта с местным ЧФР Клуж.

Соглашение будет подписано в ближайшее время по схеме 2+1.

Отмечается, что футболист будет получать около 20 тысяч евро в месяц.

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С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 500 тысяч евро. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
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Источник:
Digi Sport

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