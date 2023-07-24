Коноплянка прибыл в Румынию для подписания контракта с местным ЧФР
Соглашение будет подписано по схеме 2+1
digisport.ro
Украинский вингер Евгений Коноплянка прибыл в Румынию для подписания контракта с местным ЧФР Клуж.
Соглашение будет подписано в ближайшее время по схеме 2+1.
Отмечается, что футболист будет получать около 20 тысяч евро в месяц.
С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 500 тысяч евро. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".
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