Украинский вингер Евгений Коноплянка прибыл в Румынию для подписания контракта с местным ЧФР Клуж.

Соглашение будет подписано в ближайшее время по схеме 2+1.

Отмечается, что футболист будет получать около 20 тысяч евро в месяц.

С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 500 тысяч евро. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".