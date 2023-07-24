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Цыганков вместе с Жироной отправился на сбор в Манчестер

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Будет шанс зарекомандовать себя

Цыганков вместе с Жироной отправился на сбор в Манчестер

gironafc.cat

Новина українською

Первая команда "Жироны" продолжает подготовку к новому сезону.

В понедельник, 24 июля команда отправится в Манчестер, где проведет второй этап своих сборов.

Вместе с остальными игроками отправился в Англию и украинец Виктор Цыганков.

В планах каталонцев провести два спарринга против новичка АПЛ Шеффилд Юнайтед (26 июля) и "Блэкберна" (29 июля), который выступает в Чемпионшипе.

Напомним, что "Жирона" завершила минувший чемпионат Испании на 10-м месте в таблице.

Цыганков, который перешел в команду зимой, провел за каталонцев 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ФК Жирона

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